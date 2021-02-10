Стала известна причина появления морозного тумана в Петербурге

Стала известна причина появления морозного тумана в Петербурге
Петербург накрыла пелена тумана. Фото: Gazeta.SPb.ru

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов объяснил появление неизвестного морозного тумана, который заметили горожане. Из-за погодного явления на дорогах ухудшилась видимость.

Сегодня утром, 10 февраля, в Петербурге столбик термометра местами опустился до -20 градусов, а также образовался морозный и плотный туман. Как сообщает Александр Колесов в интервью телеканалу «Санкт-Петербург», подобное погодное явление случилось из-за разницы температур в воде и в воздухе. Кроме этого, образованию тумана помог ветер.

«Температура воды довольно высокая, а температура воздуха — низкая, поэтому вода парит, а так как имеется небольшой ветер, то туман выносит на некоторые части города», – пояснил синоптик.

По словам специалиста, такой туман редкость для Северной столицы. Главная его необычность в том, что он в высоту составляет несколько метров.

Отметим, что в ближайшее время туман может снова повториться, так как в городе будет стоять несколько дней морозная погода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что густой туман окутал Петербург. Появились кадры и видео необычного явления.

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