Владелицу квартир в Доходном доме Соловейчика оштрафовали за несогласованный ремонт

Женщина допустила ремонт в здании, которое должна была беречь.

В Санкт-Петербурге женщина, владеющая семи квартирами в Доходном доме Соловейчика на улице Репина, оштрафована за самовольный ремонт. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В 2020 году в отношении женщины составили протокол об административном правонарушении. На фасаде исторического здания были установлены строительные леса, окна заменили на металлопластиковые и на этом владелица квартир не остановилась. В свою оправдания она заявила, что иначе могли бы пострадать пешеходы – дом находился в плачевном состоянии. По какой причине работы были не согласованы с соответствующим ведомством – непонятно.

Женщине предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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