Фура спровоцировала пробку на Пулковском шоссе

В субботу, 13 февраля, в Петербурге на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием фуры.

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел на Пулковском шоссе перед спуском с горки в сторону Петербурга.

Судя по опубликованным кадрам, большегруз встал поперек проезжей части, в результате чего проезд в сторону города оказался заблокирован.

«На Пулковском шоссе перед спуском с горки в сторону города левый ряд перекрыт сложившимся контейнеровозом», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. ДТП спровоцировало пробку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что левый ряд дороги оказался заблокирован для проезда. На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и ГАЗель. Второй транспорт оказался перевернут на бок. Движение на участке затруднено.