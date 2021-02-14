Дочь Гузеевой удалилась из соцсетей из-за критики

Девушка удалилась из соцсети, но надолго ли - непонятно. Фото: Pixabay

Девушка удалилась из соцсети, но надолго ли - непонятно. Фото: Pixabay

Девушка сначала избавилась от всех постов, а затем деактивировала свой профиль.

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга удалила профиль в Instagram из-за волны критики. Отмечается, что сначала 20-летняя девушка избавилась от всех фотографий, а затем и вовсе деактивировала аккаунт.

Напоминаем, что Ольгу начали критиковать после того, как стало известно о ее травме. Девушка каталась на льду и упала, ей потребовалась операция. Ольга активно рассказывала о восстановлении в соцсетях, но многие отмечали, что дочь Гузеевой была пьяная во время инцидента.

Некоторые оставляли оскорбительные комментарии под публикациями Ольги. Видимо, буллинг стал последней каплей, ставшей причиной для ухода из Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гузеева показала «депрессивную» елку и поругалась с подписчиками. Многим подписчикам актрисы понравилось увиденное. Однако нашлись и недовольные пользователи.