Водители Петербурга проводят утро понедельника в 6-балльных пробках

Движение автомобилей на дорогах Петербурга местами затруднено. Автомобилисты проводят утро понедельника, 15 февраля, в шестибалльных пробках.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8 часов 30 минут, дорожная ситуация в Петербурге оценивается на шесть баллов. Однако уже к 9 утра пробки вырастут до семи баллов, а к 10 утра обстановка на дорогах улучшится до четырех баллов.

Пробки собрались на выездах из пригородов, на участке внутреннего кольца КАД перед Большим Обуховским мостом, на Народной улице, Индустриальном проспекте, Витебском проспекте, на площади Восстания, Дворцовой набережной, у Финляндского вокзала, у метро «Черная речка» и «Лесная», на Светлановской площади, на Приморском проспекте, на Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилистов предупредили об ограничении движения на петербургской дамбе.