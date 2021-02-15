В Пулково утром задержали три рейса по России

В Петербурге аэропорт Пулково сообщает о трех задержанных рейсах в понедельник, 15 февраля. Все самолеты отправятся в российские города.

По утренним данным онлайн-табло аэропорта, с задержкой вылетит рейс до Краснодара. Изначально планировалось, что он самолет покинет Петербург в 08:10, но по неизвестным причинам вылет отложили на 11:10.

Еще два самолета задержала авиакомпания «Победа». Первый вылетит в Нижнекамск с опозданием в 45 минут: самолет поднимется в небо в 10:50, а должен был — в 10:15. Также пассажирам придется подождать лишние 20 минут до вылета в Краснодар — рейс покинет город в 11:35.

О других задержках не сообщается, остальные самолеты должны вылететь вовремя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали 40 килограммов астраханской рыбы и икры для ресторана.