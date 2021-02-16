Аэропорт Пулково работает во вторник без отмен и задержек

Аэропорт Пулково работает во вторник без отмен и задержек
В Пулково вылетят все запланированные рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Петербурге из городского аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между Петербургом и российскими регионами, а также два рейса за рубеж — в Стамбул, Ош, Анталью, Ереван и Ташкент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль петербурженки полгода удерживали на парковке в Пулково за потерянный талончик.

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