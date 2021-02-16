Петербургские электрички оснастят системами искусственного интеллекта

Петербургские электрички оснастят системами искусственного интеллекта
Электрички оснастят системами искусственного интеллекта. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пригородные поезда Петербурга обзаведутся системами искусственного интеллекта, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник рассказал в эфире «Радио России», что на совещании с вице-премьером страны Маратом Хуснуллиным общий комплексный план агломерации дополнили 415 мероприятиями.

Так, в городе планируют построить новые автомобильные и железные дороги. Также в управление транспортом будут интегрировать интеллектуальные системы, за развитие которых будет отвечать корпорация «Ростелеком». Она заинтересована в развитии искусственного интеллекта в системе «Безопасный город», современного уличного освещения и других цифровых проектах.

Кроме того, власти собираются расширить использование электричек для внутригородских и пригородных перевозок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный доработает план развития транспортной системы Петербурга и области.

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