Садоводства Петербурга обзаведутся новыми медпунктами

В прошлом году в садоводствах появились 12 медпунктов. Фото: pixabay

В прошлом году в садоводствах появились 12 медпунктов. Фото: pixabay

Петербургские власти пообещали открыть новые медицинские пункты в городских садоводствах. Об этом сообщили на заседании Смольного, которое проходит сегодня, 16 февраля.

По словам руководителя управления по развитию садоводства и огородничества Андрея Ляха, в текущем году в садоводствах Петербурга будут построены 12 новых модульных врачебных амбулаторий.

Лях добавил, что в прошлом году в садоводствах появились так же 12 новых медпунктов.

По данным властей Петербурга, в дачный сезон прошлого года, с мая по октябрь, в садоводствах работало 36 врачебных амбулаторий. Медицинскую помощь в них получили порядка 70 тысяч петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-губернатор Петербурга Евгений Елин покинет Смольный в марте.