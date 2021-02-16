В Павловске восстановили ограждение Большого каменного моста после ДТП

Специалисты привели в порядок ограждение на Большом каменном мосту — плотине в Павловске. В результате ДТП были повреждено ограждение переправы.

Рабочие демонтировали аварийные пролеты и восстановили целостность конструкции, которая была повреждена.

В пресс-службе СПб ГКУ «Ленводхоз» призвали водителей внимательно следить за дорогой во время движения и относиться бережно к гидротехническим сооружениям Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Павловске водитель «ГАЗели» сбил ребенка на пешеходном переходе. Несовершеннолетний был госпитализирован в больницу с повреждениями.