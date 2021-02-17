Утром пробки в Петербурге достигли шести баллов

Утро 17 февраля петербургские водители стоят в пробках. В Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли шести баллов.

Утром 17 февраля движение транспортных средств затруднено в районе Володарского моста, где произошло три дорожно-транспортных происшествия.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались в Невском районе. Затруднено движение по проспекту Стачек и Ленинскому проспекту в районе Кронштадтской площади. Похожие дела обстоят на улице Руставели при подъезде к Шафировскому проспекту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.