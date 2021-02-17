Власти Петербурга определили участников проекта «Твой бюджет-2021»

В Петербурге выбрали участников проекта "Твой бюджет". Фото: сайт проекта "Твой бюджет"

В Петербурге выбрали участников проекта "Твой бюджет". Фото: сайт проекта "Твой бюджет"

В Петербурге выбрали шесть районов, которые будут участвовать в проекте «Твой бюджет — 2021». Впервые в их список попал Колпинский район.

Как сообщает пресс-служба Смольного, заявки на участие в проекте принимали с 15 января по 15 февраля. За это время петербуржцы предложили более восьми тысяч разных инициатив по улучшению города. Организаторы отобрали шесть районов, набравших наибольшее количество заявок от горожан.

В итоге лидерами стали Петроградский район с 949 предложениями, Фрунзенский район с 944 инициативами и Василеостровский, где собрали 913 идей. В Колпинском районе собрали 902 заявки, в Красногвардейском — 889, а в Невском — 852.

Организаторы рассказали, что в последние дни районы боролись за лидерство: так, Петроградский район за один день поднялся с шестого на первое место, а Невский район наоборот опустился с первой строчки на шестую.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном рассмотрели три проекта по борьбе с Covid-19 в рамках цифрового здравоохранения.