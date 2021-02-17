В Петербурге создали «памятник шаверме» в центре города

Петербургская художница и видеодизайнер показала, как бы мог выглядеть памятник шаверме на улицах города.

Петербурженка с помощью видеоредакторов установила «Памятник Санкт-Петербургской шаверме» на одной из центральных улиц города и сняла на видео, как будто гуляет вокруг него и делает снимки.

«Шаверма или Шаурма? В Санкт-Петербурге все-таки Шаверма! Ей даже памятник нерукотворный возвели», — пишет девушка в своем Instagram-аккаунте.

Пользователям такая оригинальная идея понравилась, они отметили, что памятник соответствуют духу времени.

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