Петербургские депутаты приняли закон о распоряжении городским имуществом

Депутаты ЗакСобрания Петербурга на заседании в среду, 17 февраля, в первом чтении одобрили законопроект, регулирующий отношения между органами госвласти при управлении и распоряжении собственностью города.

В настоящее время в Петербурге нет единого базового закона, который включал бы основные принципы, в том числе, распределения полномочий в этой сфере.

По словам депутата ЗакСа Дениса Четырбока, в законах Петербурга есть несовершенство подхода к инвентаризации и учету госимущества, в связи с чем в городе нужен «законодательный импульс». Он отметил, что городской парламент обладает правом определить больший круг полномочий, чем он предусмотрен сейчас.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что расселять коммуналки в Петербурге будут по новым правилам.