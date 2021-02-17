В Петербурге сожгли два центнера «санкционного» сыра и масла

В Петербурге сожгли два центнера &#171;санкционного&#187; сыра и масла
Продукцию изъяли и сожгли. Фото: Россельхознадзор

На рынке в Приморском районе Петербурга нашли более двух центнеров молочной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России.

Как сообщили пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, 16 февраля инспекторы ведомства проверили рынок в Приморском районе и выявили факт незаконной реализации продукции. В одной из торговых точек рынка нашли почти 215 килограммов сыра и 8,5 килограммов масла, на которые не было документов.

На маркировочных этикетках было указано, что сыр привезли из Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Дании, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Польши и Украины, а масло было произведено в Финляндии.

Продукцию изъяли и сожгли. Фото: Россельхознадзор
Продукцию изъяли и сожгли. Фото: Россельхознадзор
Продукция была изъята и уничтожена путём сжигания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трактор Россельхознадзора раздавил тонну груш.

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