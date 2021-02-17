В Колпино починили трубопровод и в дома вернулось отопление

В Колпино починили трубопровод и в дома вернулось отопление
Трубопровод в Колпино починили. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Специалисты заменили 13 метров ветхого участка.

В Колпино 17 февраля произошла коммунальная авария, в результате которой несколько зданий остались без отопления. Уже к вечеру трубопровод починили, трубы снова стали теплыми, о чем сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭП СПб».

Прорыв ветхой трубы случился на проспекте Ленина. На место прибыли рабочие, которые заменили 13 метров трубы за 10 часов. Отопление уже вернулось в три многоквартирных дома, детское учреждение и школу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском острове почти 30 домов остались без отопления. Из-за ремонта был временно отключен теплопровод диаметром 200 миллиметров. В зоне работ находятся 28 зданий, из которых 14 это жилые дома.

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