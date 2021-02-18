«Ласточкам» из Петербурга в Тихвин добавят три остановки

С 3 марта электропоезд «Ласточка» сообщением Петербург — Тихвин будет останавливаться на платформах Жихарево, Пупышево и Черенцово.

Как сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», электричка №7405 будет отходить из Тихвина в 05:25, останавливаться в Черенцово в 05:48, в Пупышево — в 06:58, в Жихарево — в 07:31 и прибывать на Ладожский вокзал в 08:48. Электропоезда ходят по всем дням, кроме воскресенья.

Обратная электричка № 7406 отправляется с Ладожского вокзала в 18:51. В Жихарево поезд окажется в 20:00, в Пупышево — в 20:28 и в Черенцово — в 21:42. Прибытие на станцию Тихвин — в 22:06. «Ласточки» ходят по всем дням, кроме субботы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 марта «Ласточка» из Петербурга в Лугу будет останавливаться в Толмачево.