«Ласточкам» из Петербурга в Тихвин добавят три остановки

&#171;Ласточкам&#187; из Петербурга в Тихвин добавят три остановки
"Ласточка" в Тихвин отправляется с Ладожского вокзала. Фото: ОЖД

С 3 марта электропоезд «Ласточка» сообщением Петербург — Тихвин будет останавливаться на платформах Жихарево, Пупышево и Черенцово.

Как сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», электричка №7405 будет отходить из Тихвина в 05:25, останавливаться в Черенцово в 05:48, в Пупышево — в 06:58, в Жихарево — в 07:31 и прибывать на Ладожский вокзал в 08:48. Электропоезда ходят по всем дням, кроме воскресенья.

Обратная электричка № 7406 отправляется с Ладожского вокзала в 18:51. В Жихарево поезд окажется в 20:00, в Пупышево — в 20:28 и в Черенцово — в 21:42. Прибытие на станцию Тихвин — в 22:06. «Ласточки» ходят по всем дням, кроме субботы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 марта «Ласточка» из Петербурга в Лугу будет останавливаться в Толмачево.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ласточка новости СПб тихвин электричка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти вспыхнул завод деревянных игрушек
«Ласточкам» из Петербурга в Тихвин добавят три остановки
Россиян предупредили о подорожании бытовых товаров
В ДТП на КАД пострадали трое детей
Движение у «Газпром Арены» ограничат в день матча «Зенита»
Одну из улиц Петербурга могут назвать в честь актера Андрея Мягкова
Молодая петербурженка выпала из окна вместе с москитной сеткой и выжила
«Чувствую себя стариком». Пригожин пожаловался на последствия коронавируса