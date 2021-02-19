«Снежные» пункты в Петербурге утилизировали 1 млн кубометров снега

В городе работают 11 снегоплавильных пунктов и семь снегоприемных. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В городе работают 11 снегоплавильных пунктов и семь снегоприемных. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Сегодня, 19 февраля, городские «снежные» пункты утилизировали миллионный кубометр снега с начала зимы в Петербурге. В настоящее время они переведены на круглосуточную работу.

В Смольном сообщили, что в городе работают 11 снегоплавильных пунктов и семь снегоприемных, куда свозят снег с петербургских улиц. Больше всего снега за этот сезон утилизировали в пунктах на Октябрьской набережной (около 122 тыс. кубометров) и Мебельной улице (около 107 тыс. кубометров).

Власти подсчитывают количество принятого снега с помощью специальной автоматизированной системой. Бесконтактное лазерное сканирование определяет количество снега в кузове автомобиля, а когда машина проезжает под рамкой сканирующего устройства на медленной скорости.

За последние сутки пункты приняли почти 40 тысяч кубометров снежных масс. Основная нагрузка приходится на ночные часы, когда дороги свободны от потока автомобилей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на выходных Петербург завалит снегом.