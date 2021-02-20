После пандемии Петербург покажет туристам арт-пространства и современное искусство

После пандемии Петербург покажет туристам арт-пространства и современное искусство
Петербург уже начал готовиться к приему туристов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Петербургские власти готовят город к туристическому сезону. Несмотря на отсутствие информации о сроках открытия границ, ведется активная работа над привлечением туристов.

Глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что даты возобновления международного сообщения пока неизвестны. Однако город все равно уже начал готовиться к приему туристов.

Глава Петербурга Александр Беглов поручил разработать новые туристические продукты, которые будут интересны как российским, так и иностранным путешественникам.

Сейчас Смольный уделяет внимает развитию креативных и арт-пространств, а также современного искусства. Также в городе создают новые маршруты и символы города. Семьям будут интересны Пушкин и Павловск. Также будут развивать медицинский туризм, чтобы переболевшие коронавирусом могли пройти реабилитацию в городе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что загрузка отелей Петербурга упала в два раза из-за пандемии.

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