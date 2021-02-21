Боярская вновь надела свадебное платье

Российская актриса Елизавета Боярская удивила своих поклонников свадебным образом.
Новые снимки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Заслуженная артистка России Елизавета Боярская летом 2010 года вышла замуж за партнера по съемкам фильма «Не скажу» Максима Матвеева. Надеть белое платье вновь она согласилась для съемки у петербургского фотографа.
Многие поклонники звезды удивились и начали переживать за благополучие звездного брака.
Напомним, что Боярская и Матвеев женаты более десяти лет. За годы брака у пары родились двое сыновей — Григорий и Андрей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боярская рассказала о семейном счастье с мужем и двумя сыновьями.