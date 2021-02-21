Петербург от снега чистят 1132 снегоуборочных машин

К утру воскресенья выпало более 13 сантиметров снега, которые активно убирают при помощи спецтехники и специалистов ручного труда.

В Санкт-Петербурге этой ночью, 21 февраля, не обошлось без снегопада – в городе уже выпало 13,3 сантиметра снега. Спецтехника убирала город всю ночь и впереди еще много работы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Северной столицы.

Известно, что улицы приводят в порядок 1132 снегоуборочных машин, а также более тысячи дворников. Машины и люди расчищают в том числе скверы, парки, аллеи и бульвары – там работают еще 92 машины и 361 садовник.

За минувшие сутки сотрудники ведомства вывезли около 19 тысяч кубометров снега, а за весь снежный период собрали 750 тысяч кубометров.

Комитет просит автомобилистов и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили о сильном снегопаде в ночь на 21 февраля.