Петербург от снега чистят 1132 снегоуборочных машин

Петербург от снега чистят 1132 снегоуборочных машин
Уборка снега на Обводном канале 4 февраля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

К утру воскресенья выпало более 13 сантиметров снега, которые активно убирают при помощи спецтехники и специалистов ручного труда.

В Санкт-Петербурге этой ночью, 21 февраля, не обошлось без снегопада – в городе уже выпало 13,3 сантиметра снега. Спецтехника убирала город всю ночь и впереди еще много работы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Северной столицы.

Известно, что улицы приводят в порядок 1132 снегоуборочных машин, а также более тысячи дворников. Машины и люди расчищают в том числе скверы, парки, аллеи и бульвары – там работают еще 92 машины и 361 садовник.

За минувшие сутки сотрудники ведомства вывезли около 19 тысяч кубометров снега, а за весь снежный период собрали 750 тысяч кубометров.

Комитет просит автомобилистов и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили о сильном снегопаде в ночь на 21 февраля.

комитет по благоустройству новости СПб снег уборка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тихановская признала, что белорусская оппозиция «потеряла улицы»
Коронавирус унес жизни еще 49 петербуржцев
Петербург от снега чистят 1132 снегоуборочных машин
Неизвестные ночью «заминировали» ТРЦ «Питерлэнд» в Петербурге
За сутки коронавирус выявили у 996 петербуржцев
На мать завели уголовное дело после падения ее ребенка из окна в Зеленогорске
Двое мужчин обчистили квартиру пенсионера в Колпино
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 23 тысячи человек