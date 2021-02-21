Во Всеволожском районе нашли стихийную свалку с гниющими овощами и фруктами

Специалисты выясняют, кому принадлежит участок, и кто мог выбросить продукты.

Во Всеволожском районе в районе деревни Хапо-Ое нашли незаконную свалку с гниющими овощами и фруктами. На участке лежат десятки ящиков и мешков с мандаринами, луком и другой продукцией. Об этом рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Колтуши».

На место уже приезжали сотрудники Эконадзора. Они отметили, что нужно выяснить, кому принадлежит участок. Во-первых, человек может быть причастен к схеме незаконного размещения отходов, во-вторых, он должен ответить за то, что не следит за содержанием своего участка, пишет 47news.

Напоминаем, что в 2019 году в деревне уже происходил подобный случай. Тогда местные жители заметили трех мужчин, которые разгружали в поле испорченные продукты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2021 году ликвидируют две свалки рядом с Шушарами. Общая площадь свалок превышает 200 тысяч квадратных метров. С объектов вывезут навалы грунта и строительного мусора.