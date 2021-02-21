Беглов рассказал, чем запомнилась рабочая неделя

Беглов рассказал, чем запомнилась рабочая неделя
Александр Беглов подвел итоги недели. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Эта неделя выдалась длинной и плодотворной.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги рабочей недели. Он рассказал о том, что успел сделать, на своей странице во «Вконтакте».

На этой неделе Беглов встретился с главой Камчатского края Владимиром Солодовым. Они поговорили о сотрудничестве между регионами в различных областях. Беглов отметил, что Северная столица готова помогать Камчатскому краю, например, с медицинским оборудованием. На заводе «Северная верфь» тем временем успели заложить траулер «Капитан Коротич» для камчатского предприятия.

Беглов принял участие в совещании с вице-премьером России Татьяной Голиковой. Они обсудили прививочную кампанию в Петербурге. Губернатор подчеркнул, что теперь сделать прививку можно в некоторых торговых центрах.

Министерство просвещения выделило Смольному 764 миллионов рублей – на эти средства власти выкупят детские сады в Шушарах и Каменке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов оценил работу пунктов вакцинации от COVID.

Александр Беглов итоги недели новости СПб


 

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