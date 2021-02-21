Петербург от снега чистят 1,9 тысяч единиц спецтехники

Петербург от снега чистят 1,9 тысяч единиц спецтехники
Уборка снега в Петроградском районе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

К полудню успело выпасть более 15 сантиметров снега.

В Санкт-Петербурге ночь на 21 февраля выдалась снежной – к утру высота снежного покрова достигала 9 сантиметров, а к полудню – 15. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Чтобы ликвидировать последствия снегопада, задействовали уже около 1,9 тысяч единиц спецтехники, девяти тысяч человек и 700 единиц малой механизации. Также специалисты убирают парки, скверы, дворы и чистят кровли многоквартирных домов.

Синоптики отмечают, что рассчитывать на конец снегопадов пока не приходится. На данный момент вывезено 19 тысяч кубометров снега, ожидается, что цифра будет увеличиваться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили о сильном снегопаде в ночь на 21 февраля.

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