В Понтонном восстановили подачу горячей воды в 16 зданиях

В Понтонном восстановили подачу горячей воды в 16 зданиях
ГУП "ТЭК". Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Колпинском районе Петербурга удалось устранить последствия коммунальной аварии на участке трубопровода. Подачу горячей воды возобновили в 16 зданиях.

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», технологическое нарушение было исправлено в 19:50 в доме №25 на улице Южной. Горячую воду получили жители 12 домов, а также налажено отопление было в двух детских садах и двух школах.

Таким образом, неполадки устранили специалисты раньше назначенного срока. На участке была заменена труба диаметром 273 миллиметра во внутриквартальной теплосети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Десантников припаркованные авто оказались в воде из-за прорыва трубы. Информации о пострадавших не поступало. Также неизвестен и масштаб аварии. По фотографиям местных жителей мы можем увидеть, как вода разбежалась по всему двору и потихоньку замерзает.

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