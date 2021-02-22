Аэропорт Пулково работает во вторник без отмен и задержек

Аэропорт Пулково работает во вторник без отмен и задержек
В Пулково все рейсы вылетят вовремя. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Петербурге из городского аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в понедельник, 22 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между Петербургом и российскими регионами, а также два рейса за рубеж — в Душанбе, Анталью, Милан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково прошли контроль уссурийская харза и корсак для частного зоопарка в Ленобласти.

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