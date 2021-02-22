Петербургские пробки утром в предпраздничный день составили всего два балла

Петербургские пробки утром в предпраздничный день составили всего два балла
Утренние пробки в Петербурге. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

В понедельник утром, 22 февраля, дорожная ситуация в Петербурге оценивается на 2 балла. Судя по всему, все петербуржцы отдыхают от работы в предпраздничный день.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:45, утренние пробки составили всего два балла. Дороги будут свободными как минимум до вечера — только к 12 часам они достигнут трех баллов и останутся такими до 14 часов.

Сейчас на петербургских улицах нет ни одной пробки. Большинство дорог выделены зеленым цветом. Небольшие затруднения есть на площади Восстания, перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Косыгина, рядом с метро «Черная речка», а также на пересечении проспекта Просвещения с проспектом Энгельса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что турнир по мини-футболу ограничит движение в центре Петербурга.

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