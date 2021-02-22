Снежный и морозный день ждет жителей Петербурга в понедельник

Снежный и морозный день ждет жителей Петербурга в понедельник
В Петербурге прогнозируется снегопад. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В понедельник, 22 февраля, в Петербурге продолжится снегопад. Согласно прогнозам синоптиков, на дорогах будет сложная обстановка.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня утром в Северной столице ожидается сильный снег, который днем сменится на небольшой. Осадки продолжатся как минимум до среды.

Ветер будет юго-восточный, восточный умеренный. Ночью за окном в Петербурге было до -14 градусов, днем температура воздуха составит от -9 до -11 градусов.

Отмечается, что атмосферное давление будет повышаться.

Синоптики прогнозируют, что сегодня на дорогах образуется гололедица, из-за чего будет сложная обстановка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ввели штормовое предупреждение в связи с сильным снегопадом.

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