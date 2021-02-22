В Московском районе мужчина оставил послание для коммунальщиков, но его замело снегом

Горожанин просил, чтобы наконец убрали снег, но вряд ли его просьбу теперь возможно рассмотреть.

Житель ЖК «Две столицы» сегодня, 22 февраля, привлек внимание к некачественной уборке снега в Московском районе. Он написал на снеге огромными буквами фразу, призывающую коммунальщиков трудиться усерднее, но ее успело замести снегом. Об этом сообщает «Фонтанка».

На снимках заметно, что снег у жилого комплекса убирают, но пешеходам от этого не легче. Видно, что некоторые дорожки слишком узкие, чтобы по ним было комфортно ходить.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге несколько дней идет сильный снег. Ожидается, что снегопад не прекратится в ближайшие три дня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за «неправильной» уборки снега.