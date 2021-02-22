В Московском районе мужчина оставил послание для коммунальщиков, но его замело снегом

В Московском районе мужчина оставил послание для коммунальщиков, но его замело снегом
В городе продолжает идти снег. Фото: pixabay

Горожанин просил, чтобы наконец убрали снег, но вряд ли его просьбу теперь возможно рассмотреть.

Житель ЖК «Две столицы» сегодня, 22 февраля, привлек внимание к некачественной уборке снега в Московском районе. Он написал на снеге огромными буквами фразу, призывающую коммунальщиков трудиться усерднее, но ее успело замести снегом. Об этом сообщает «Фонтанка».

На снимках заметно, что снег у жилого комплекса убирают, но пешеходам от этого не легче. Видно, что некоторые дорожки слишком узкие, чтобы по ним было комфортно ходить.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге несколько дней идет сильный снег. Ожидается, что снегопад не прекратится в ближайшие три дня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за «неправильной» уборки снега.

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