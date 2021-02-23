Петербуржцы сидят дома: пробки в праздник составили всего 1 балл

В День защитника Отечества петербургские дороги свободны от машин. Дорожная ситуация оценивается всего на 1 балл.

Об этом стало известно сегодня, 23 февраля. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9 утра, сейчас на дорогах минимальное количество машин. Прогнозируется, что в течение ближайших нескольких часов пробки вырастут до двух баллов, а после обеда — до трех.

В настоящий момент карта не показывает ни одной пробки в городе. Есть небольшие затруднения на пересечении Московского шоссе и Курьерского проезда, на площади Восстания и Благовещенском мосту со стороны Университетской набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей в Петербурге предупредили о новых ограничениях движения.