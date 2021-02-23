На Стачек прорвало трубу: вода течет полдня

На Стачек прорвало трубу: вода течет полдня
Официальной информации об инциденте пока не поступало. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Местные жители отметили, что аварийные службы никак не отреагировали на инцидент.

В Кировском районе сегодня, 23 февраля, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Стачек у дома 104. Там, пишет местный житель, полдня течет вода. На снимках видно, что дорога покрыта лужами. Петербуржец не объяснил, вызывал ли аварийные службы, но очевидно, что вопросом пока никто не занимается.

«Нет воды — недовольны, есть вода — тоже не нравится. Определитесь уже»,

— шутит один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перекресток улицы Солдата Корзуна и проспекта Маршала Жукова затянуло паром из-за прорыва трубы.

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