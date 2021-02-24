Восемь школ Петербурга эвакуировали из-за угрозы минирования

Сегодня, 24 февраля, экстренные службы эвакуировали несколько школ в двух районах на севере и западе Петербурга после анонимных угроз о взрыве.

Днем полиция искала бомбы сразу в шести школах в Калининском районе. Всех школьников и учителей вывели по отработанному алгоритму. Учеников старших классов отпустили по домам, а младшеклассников разместили в соседних учебных заведениях и уведомили родителей, чтобы они забрали детей, сообщили в пресс-службе администрации района.

Также злоумышленники «заминировали» несколько школ в Выборгском и Невском районах. Дети были эвакуированы из школы №135 на Поэтическом бульваре и школы №23 в Невском районе.

Правоохранители проверили здания всех образовательных учреждений, но информация о наличии взрывчатых веществ и взрывных устройств не подтвердилась, передает «Петербургский дневник».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские эвакуировали людей, пока искали бомбу в АТС «Ростелекома» на Дачном.