В Петербурге в даче Громова откроют центр искусств

Дачу Василия Громова уже привели в порядок. Фото: baltphoto.ru

Дачу Василия Громова уже привели в порядок. Фото: baltphoto.ru

Сейчас власти разыскивают компанию, которая возьмется за проектно-изыскательские работы.

В Санкт-Петербурге в отреставрированной даче купца Василия Громова, расположенной на улице Академика Павлов, хотят открыть новый центр искусств, о чем сообщается на портале госзакупок.

Известно, что сейчас нужен подрядчик, который возьмется за проектно-изыскательские работы. За них готовы заплатить около 20 миллионов рублей.

Напоминаем, что историческое здание на территории Лопухинского сада построили в 1850-е годы. Некоторое время там располагалась Ленинградская студия телевидения. В 2020 году были завершены реставрационные работы, в ходе которых был укреплён фундамент, очищены подвалы, отреставрированы крыша, стены, перекрытия, восстановлена кирпичная кладка дымовых труб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лопухинском саду завершена реставрация дачи Василия Громова.