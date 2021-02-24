Петербуржцам рассказали о ходе строительства развязки у «Лахта Центра»

С 7 марта будет ограничен проезд по правой стороне Приморского шоссе в сторону города. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

С 7 марта будет ограничен проезд по правой стороне Приморского шоссе в сторону города. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Приморском районе продолжается строительство развязки рядом с «Лахта Центром». Сейчас строители возводят временную эстакаду на пересечении улицы Савушкина и Приморского шоссе, чтобы обеспечить работу спецтехники.

Замначальника Управления строительными проектами компании-подрядчика Андрей Юрченко рассказал телеканалу «Санкт-Петербург«, что в настоящий момент ведутся подготовительные работы. Рабочие выносят инженерные сети, делают буровые сваи и начали строить временные переправы.

Однако на ход работ влияет непогода. Из-за морозов сложно продавить бетон через бетононасос. При этом снегопады особых трудностей не приносят, время теряется только на его уборку. Представитель подрядчика отметил, что строительство укладывается в график.

По контракту, строительство должно полностью завершиться к ноябрю 2023 года. Первый мостовой пролет начнут устанавливать в апреле.

Автомобилистов предупредили о планируемых ограничениях движения. С 7 марта будет ограничен проезд по правой стороне Приморского шоссе в сторону города. Две их трех полос будут открыты до конца мая, после чего участок полностью откроют на время Евро-2020, а в июле ограничения вернут и снимут только после окончания работ.

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