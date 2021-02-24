На петербургских фуд-кортах не заметили нарушений антиковидных требований

С 12 февраля в городе снова работают фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах.

В Санкт-Петербурге вторую неделю работают фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах. Власти внимательно следят за соблюдением антиковидных требований, чтобы не допустить распространения инфекции. Пока что предприниматели справляются, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что эпидемиологическая обстановка в городе улучшается и нужно делать все, чтобы тенденция сохранилась. Он отметил, что ограничения будут снимать, но при условии строгого соблюдения санитарной безопасности.

Известно, что сотрудники Комитета по контролю за имуществом ежедневно проверяют точки общественного питания и выявили нарушения всего лишь в двух местах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге открылись фуд-корты, но петербуржцы туда не спешат.