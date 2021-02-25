Нарушения при зимней уборке в Петербурге обернулись штрафами на 1,5 млн рублей

Государственная административно-техническая инспекция возбудила 92 дела об административных правонарушениях за нарушения при зимней уборке в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, с начала года специалисты осмотрели почти 200 нежилых зданий и 249 территорий. При проверке сотрудники инспекции уделяли особое внимание социально значимым объектам и местам массового скопления людей.

Ревизоры зафиксировали нарушения на кровлях 44 нежилых зданий, 27 из них удалось оперативно устранить. Также было выявлено 62 нарушения при уборке территорий, но всего четыре из них быстро привели в порядок.

Кроме того, был выявлен 61 факт нарушений порядка уборки зон производства работ и прилегающих к ним территорий.

По зафиксированным фактам ГАТИ открыла 92 дела. В настоящий момент рассмотрены 35 из них, виновникам выписали штрафы на сумму 1,46 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожники очистили от снега всего 80% петербургских улиц, которые было поручено убрать за сутки.