Смольный утвердил поправки в правила землепользования и застройки

Петербургские власти утвердили внесение изменений в Правила землепользования и застройки. Поправки предусматривают создание новой рекреационной зоны и социальных объектов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, правила откорректировали после просьбы Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ увеличить максимальную высоту зданий на территории аэропорта Пулково до 70 метров, чтобы построить новый командно-диспетчерский пункт «Вышка».

После общественных обсуждений в проект ПЗЗ включили установление рекреационной зоны для сохранения и развития санаторных объектов города.

Также для реализации проекта «Остров фортов» в Кронштадте изменили регламент зоны специального назначения — военных и иных режимных объектов. Кроме того, на территории аэродрома «Левашово» появится зона воздушного транспорта.

На двух территориях в Невском и Красногвардейском районах на участках, ранее предназначенных для общественно-деловых объектов, теперь разрешено строить жилье, детские сады, школы, объекты транспортной инфраструктуры. Это относится и к новому мосту через Неву и развязкам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге построят три новые улицы в Выборгском районе.