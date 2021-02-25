С Киркорова хотят взыскать 70 млн рублей долгов

Известно, что это – не единственная задолженность артиста.

Судебные приставы собираются взыскать с певца Филиппа Киркорова 69,5 миллионов рублей. Именно столько он задолжал по одному из своих кредитов. Об этом сообщает ТАСС.

Это – не единственная задолженность звезды. Так, он должен заплатить почти 30 тысяч рублей штрафов за нарушение правил остановки и парковки. Есть еще девять исполнительных производств, но суммы не указаны.

Напоминаем, что в 2020 году суд постановил продать в Латвии квартиру Киркорова, чтобы погасить долги. Известно, что недвижимость стоила 200 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна общая задолженность россиян по ипотеке за 2020 год. Кроме этого, рекордный показатель замечен и в выданных кредитах. Так только за декабрь цифра увеличилась на 14%, что составило 560,1 млрд рублей. Средняя ставка – 7,36% годовых.