Роддом №18 в Петербурге впервые начал выдавать свидетельства о рождении

Чтобы получить документ, пребывающая в стационаре мать должна написать заявление на выдачу свидетельства и приложить копию паспорта. Фото: pixabay

Чтобы получить документ, пребывающая в стационаре мать должна написать заявление на выдачу свидетельства и приложить копию паспорта. Фото: pixabay

В Городском перинатальном центре №1 (Роддом №18) в Петербурге с сегодняшнего дня начали выдавать свидетельства о рождении. Документы при выписке выдали пяти семьям.

Как сообщает петербургский комитет по здравоохранению, свидетельства о рождении начали выдавать после того, как роддом заключил соглашение с комитетом по делам записи актов гражданского состояния. Чтобы получить документ, пребывающая в стационаре мать должна написать заявление на выдачу свидетельства и приложить копию паспорта. Всем остальным будут заниматься сотрудники медучреждения: отвезут документы и привезут уже готовые. Получить свидетельство можно во время выписки или после нее. Для родителей такая услуга бесплатна.

Пока пилотный проект запущен только в Роддоме №18, но в дальнейшем власти планирую распространить его на другие крупные роддома города.

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