Аэропорт Пулково работает 1 марта без отмен и задержек

Аэропорт Пулково работает 1 марта без отмен и задержек
Все рейсы вылетят по расписанию. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в понедельник, 1 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между Петербургом и российскими регионами, а также два рейса за рубеж — в Душанбе, Анталью, Брюссель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудника Пулково ослепили фары самолета: мужчину с ожогами доставили в больницу.

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