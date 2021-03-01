Солнечные лучи прогреют воздух в Петербурге до +5 градусов

Сегодня в городе на Неве будет от плюс 3 до плюс 5 градусов. Фото: pixabay

Сегодня в городе на Неве будет от плюс 3 до плюс 5 градусов. Фото: pixabay

В первый день весны в Северной столице ожидается плюсовая температура и порывистый ветер.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что рабочая неделя в Петербурге начнется с погоды, за которую будет отвечать теплый сектор далекого циклона. По словам синоптика, прогнозируется переменная облачность, но на существенные осадки можно не рассчитывать. «Солнечные лучи смогут неплохо прогреть воздушные массы», — заявляет Леус.

Сегодня в городе на Неве будет от плюс 3 до плюс 5 градусов, в Ленинградской области значения могут опуститься до нуля. Порывистый западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 759 мм рт. ст., что немного не дотягивая до нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам пообещали аномально теплую погоду в начале весны.