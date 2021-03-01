Петербуржцы проводят утро 1 марта в семибалльных пробках

Первый день весны в Петербурге начался с пробок. Дорожную ситуацию осложняют множественные ДТП и ремонтные работы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8 часов 40 минут, сейчас пробки в городе оцениваются на семь баллов. Ближе к 10 утра они должны снизиться до шести баллов, а еще через час — до пяти.

Самые большие заторы собрались на внутреннем кольце КАД от Кудрово до вантового моста, на Лиговском путепроводе, Витебском проспекте, Володарском мосту, Заневском проспекте.

В центре встали площадь Восстания, набережная Обводного канала, набережная Кутузова, улицы у Финляндского вокзала, улица Профессора Попова.

Серьезная пробка образовалась у метро «Черная речка», на Светлановской площади, улице Руставели, Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей Петербурга ждут новые ограничения движения с 25 февраля.