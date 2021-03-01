В оранжереях Петербурга готовятся к открытию цветочного сезона

В оранжереях Петербурга готовятся к открытию цветочного сезона
В Петербурге готовят цветы для оформления клумб. Фото: Pixabay

Растения и цветы будут использовать для оформления газонов и клумб в 2021 году.

В оранжереях Московского и Приморского парков Победы вовсю готовятся к открытию цветочного сезона. Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Цветы, выращенные в оранжереях, используют для оформления газонов и клумб. Известно, что на данный момент высеяны тысячи гацаний, флоксов, лобелий, цинерарий и двухлетних виол Виттрока. Также специалисты подготавливают многолетние растения различных сортов, среди которых котовник Фассена и другие.

Напоминаем, что в 2021 году в Петербурге планируют высадить 11 тысяч деревьев, 66 тысяч кустарников и 5 миллионов цветочных растений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в садах и парках Петербурга высадят почти 11 тысяч деревьев в этом году. Садовники уже приступили к подготовке к апрельским посадкам, в теплицах Калининского района готовится рассада цветов.

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