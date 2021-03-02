Снежные кучи с улиц Петербурга планируют убрать за две недели

В Смольном планируют очистить улицы Петербурга от сформированных снежных куч в течение двух недель.

В Петербурге уже несколько дней стоит плюсовая температура воздуха, но коммунальные службы по-прежнему чистят городские улицы от снега. Его собирают и вывозят на «снежные» пункты Водоканала.

Один из приемных пунктов находится на набережной Обводного канала. Здесь уже выгрузили порядка 136 тыс. кубометров снега, сообщает телеканал «Санкт-Петербург«. Это почти максимум по вместимости площадки. Скоро пункт закроют и снег будет таять естественным образом.

Всего в Северной столице работает семь приемных и 11 снегоплавильных пунктов. Они принимают снег ежедневно. По словам начальника управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадима Мазюкина, все снежные валы из города уже вывезли, остались только кучи.

«Валы закончились, вывозим кучи, работаем под знаками 3.27 — это второстепенные улицы. Вывоз не настолько интенсивный, но снега много и есть, что зачищать», — заявил чиновник.

Всего с начала снегопадов с петербургских улиц вывезли порядка 1,5 млн кубометров снега.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за выходные полностью убрали 256 улиц.