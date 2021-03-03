Холодный атмосферный фронт принесет в Петербург осадки

В Северной столице сегодня будет облачная с прояснениями погода, которую вечером «скрасят» небольшие осадки.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в среду, 3 марта, за синоптическую ситуацию в Петербурге будет отвечать теплый сектор далекого циклона, но ближе к вечеру через город пройдет холодный атмосферный фронт. Это создаст облачную погоду, но иногда все же будет проглядывать солнце. Во второй половине дня петербуржцам следует приготовить зонты — пройдут небольшие осадки.

Столбики термометров сегодня покажут от плюс 1 до плюс 3 градусов, в Ленобласти температура воздуха будет на один градус выше. Западный ветер в городе разгонится до 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет снижаться и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян ждет частая смена погоды в марте.