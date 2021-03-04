Волочкова назвала любимые места в Петербурге

Волочкова назвала любимые места в Петербурге
Волочковой нравится набережная Крюкова канала. Фото: скриншот Instagram

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова неожиданно посетила Петербург и опубликовала в Instagram снимок, сделанный в ее любимом месте.

Новый пост звезда разместила в своем Instagram-аккаунте. Танцовщица предалась ностальгии и сходила на свое любимое место в Северной столице — к Мариинскому театру, где начиналась ее профессиональная карьера балерины.

«Любимое место-под окнами квартиры моей мамы», — написала балерина.

Поклонники заподозрили, что Волочкова отправилась в путешествие не одна, а предположительно в компании нового возлюбленного, личность которого она, по обыкновению, скрывает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова похвасталась новым паспортом после расставания с женихом. Стоит отметить, что все фотографии мужчины танцовщица делала так, чтобы в объектив не попало его лицо. Кроме того, она заблокировала возможность комментировать свои посты.

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