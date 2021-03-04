В Петербург пришло весеннее похолодание

В четверг, 4 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Метеорологические условия в Северной столице сформирует тыловая, холодная часть циклона, уходящего своим центром на Вятку», — сообщил он.

По его прогнозу, местами пройдет кратковременный снег. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Столбики термометров покажут -1…-3 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне 0…-5 градусов. Ветер северо-западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.