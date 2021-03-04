Автобусы и троллейбусы Петербурга будут ходить по измененному графику в праздники

Общественный транспорт будет ходить по измененному графику в праздники. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Общественный транспорт будет ходить по измененному графику в праздники. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В комитете по транспорту представили режим работы общественного транспорта Петербурга на ближайшие праздничные выходные.

Впереди жителей Северной столицы ждет три весенних выходных в связи с празднованием Международного женского дня. В эти дни общественный транспорт будет ходить по измененному графику.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, трамваи, троллейбусы, городские и пригородные автобусы 5 марта будут курсировать по графику пятницы, 6 и 7 марта — по субботнему графику, а в сам праздник, 8 марта, движение будет осуществляться по графику воскресенья. С 9 марта городской транспорт вернется к обычному рабочему режиму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ласточки» будут чаще ходить до Выборга в праздники, чтобы справится с наплывом пассажиров.