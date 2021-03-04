В YouTube рассказали, в каком случае разблокируют канал Трампа

Видеоплатформа YouTube снимет блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, когда снизится риск насилия, заявил исполнительный директор YouTube Сьюзан Войчики.

Войчики заявила в ходе мероприятия в «Атлантическом совете», что видеохостинг готов разблокировать аккаунт политика, когда решит, что риск насилия снизился. На сегодняшний день она не может сказать, когда это произойдет. Но пока этот риск продолжает быть повышенным.

При принятии решения YouTube будет опираться на такие факторы, как заявления и предупреждения властей, повышенное присутствие на улицах правоохранителей и характер высказывания пользователей на самой платформе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Трамп не планирует создавать в США новую партию.