Петербурженка, мечтающая торговать газом, заработала тысячу и отправилась в суд

Петербурженка, мечтающая торговать газом, заработала тысячу и отправилась в суд
Женщина считает, что потеряла средства из-за банка. Фото: pixabay.com

Женщина обвиняет банк в том, что тот не предоставил ей информацию о владельце счета, на который переводились средства.

Петербурженка отправилась в суд после того, как не смогла заработать на торговле газом. Она хочет взыскать средства с АО «Киви Банк». Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что женщина увидела рекламу в социальных сетях о том, что «Газпром» разрешает обычным гражданам торговать газом. После того, как она прошла всю процедуру регистрации на сайте, ей перезвонил консультант. Петербурженка согласилась перечислить для торгов 30 тысяч рублей и получила 1150 рублей прибыли. Затем она внесла еще около 170 тысяч рублей, но больше деньги ей не поступали.

Осознав, что что-то идет не так, женщина обратилась в АО «Киви Банк» с просьбой предоставить ей сведения о владельце счета, но ответа не последовало.

Петербурженка уверена, что банк виноват в том, что она лишилась денежных средств, так как он не предоставил ей полную информацию о системе. Она требует возместить более 240 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд Петербурга вынес приговоры по делу о подпольном казино в квартире на Кронверкском.

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